Le 17e, Berceau du Merveilleux – Festival de conte parcs et jardins du 17eme, 5 septembre 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 5 au 26 septembre 2021 :

dimanche de 15h30 à 16h30

gratuit

Des contes dans les parcs et jardins du 17eme arrondissement tous les dimanches de septembre à 15h30 ! Un festival de conte dans le vert urbain, pour bien commencer la rentrée !

Dimanche 5 septembre à 15h30 – Parc Martin Luther King

La Naissance du Monde made in India par Nathalie Le Boucher

« BRAHMA ! WAKE UP ! IT IS TIME FOR CREATION !!! »

Réveillé par le tout puissant dieu Vishnu, Brahma, le créateur, se met à l’œuvre. Il crée le ciel, la terre et… l’Aurore : « My god, what a beauty !!!! » Tantôt petit dieu Vishnu, perdu au milieu de l’océan, tète le bout de son orteil. Tantôt l’Aurore, sous la forme d’une jument, fuit l’étreinte du dieu Brahma. Puis c’est le char céleste d’Indra, grand séducteur, qui survole la terre… Les dieux s’expriment dans un anglais indien aux « r » qui roulent et la conteuse danse et nous fait voir les frasques et déboires des dieux et des démons, nous entraînant dans l’univers truculent de la mythologie indienne.

Durée : 60 mn – Tout Public à partir de 6 ans

Nathalie Le Boucher : Après 8 années passées en Inde à apprendre et à danser le kathakali – théâtre dansé traditionnel – Nathalie Le Boucher rentre en France avec le projet d’intégrer la forme expressive du kathakali à un contexte occidental. Elle élabore un style conté où parole geste et danse ne font qu’un, au service de la narration. Elle raconte ainsi des récits issus de la mythologie indienne aussi bien que d’autres histoires, d’ici ou d’ailleurs, destinés aux adultes comme au jeune public.

—

Dimanche 12 septembre à 15h30 – Square des Épinettes

Contes des sages Gardiens de la Terre par Patrick Fischmann

Et si nous nous souvenions…

Si les contes étaient faits pour nous rappeler qui nous sommes. Non pas des êtres environnés mais des êtres de la nature, des frangins des arbres, les fragments d’une source. Des contes du monde entier émouvants, profonds et drôles, rassemblés pour une fête bucolique. Des contes du monde pour retrouver la saveur du monde. « Au temps où les arbres marchaient sur la Terre, qu’ils soulevaient leurs robes de racines et allaient parlant le vieux langage, eut lieu une grande assemblée boisée… » Ukulele, Tambour, Charengo, Quatro, Guitare, Epinette des Vosges.

Durée : 60 mn – Tout public à partir de 6/7 ans

Patrick Fischmann : Fondateur du Théâtre du Vivant, auteur-compositeur-interprète multi-instrumentiste, Patrick Fischmann compose depuis trente ans des contes musicaux et s’harmonise avec des musiciens talentueux. Conteur, écrivain et poète, il développe son univers, réveille et rassemble des contes du monde entier avec joie et sensibilité. Sa volonté de transmettre la poésie des mots à travers l’oralité et la magie du langage à travers l’écrit, participe à rendre sa parole riche et généreuse. Sensible à la mélodie de chaque sagesse, il est un passeur d’images qui prend soin du monde. Il a enregistré une quinzaine d’albums et est publié dans la prestigieuse collection des Contes des Sages au Seuil.

—

Dimanche 19 septembre à 15h30 – Kiosque Pereire

La ronde merveilleuse des contes marocains par Halima Hamdane et Jaouad El Garouge

Un petit garçon rêvant de devenir magicien, doit se confronter au plus terrible des sorciers. Une femme met au monde un enfant aussi petit qu’un pois chiche, mais si intrépide que ses aventures lui donnent la réputation d’un géant. Un capricieux refuse de manger une purée préparée avec amour et s’en mordra les doigts ! Un jeune homme prénommé Mahboul prouve qu’il n’est si maboul que l’on croit et une souris se mesure à un terrible serpent. Une ronde merveilleuse…

Durée : 60 mn – Tout public à partir de 6 ans

Halima Hamdane, conteuse et auteure, est née au Maroc. Sa rencontre avec Henri Gougaud va faire naitre son désir d’explorer les contes de son enfance et de les revisiter pour les partager en tissant la langue arabe et la langue française, pour réjouir les cœurs.

Jaouad El Garouge est issu d’une famille de musiciens gnawa du Maroc. Il a appris très jeune à chanter, à danser et à jouer de plusieurs instruments comme le guembri (basse gnawa à 3 cordes), le lotar (guitare berbère), karkabou et tabal (percussions et tambour, derbouka, tamtam, bongo etc.

—

Dimanche 26 septembre à 15h30- Square des Batignolles

Karuta, jeu d’histoires des quatre saisons par Isabelle Genlis et Fumie Hihara

Le « Karuta », est un jeu de carte millénaire japonais sur lequel les « waka », ancêtres du Haïku, de l’époque médiévale, inspirés par l’amour et la nature, sont inscrits. Ils deviennent l’objet de joutes verbales entre joueurs. Le premier choisit une Torifuda, une carte à jouer, chante le début du poème et défie le deuxième d’en chanter la fin par cœur ! Jouons, nous aussi, à notre manière !

Le public choisit sa Torifuda. La musicienne chante le waka et la conteuse, lui répond par une histoire qui nous délivre les enchantements des saisons japonaises.

Isabelle Genlis conteuse et auteure puise son inspiration essentiellement dans les pays d’Asie. Ses spectacles sont comme des ponts suspendus entre les cultures. Elle ondule entre les langues, chaloupe sur leurs rythmes, conjugue l’altérité pour des lendemains fraternels.

Fumie Hihara commence l’apprentissage du Koto à 9 ans, puis du Shamisen à 15 ans, deux instruments traditionnels de musique japonaise. Elle devient maître de Koto à l’âge de 17 ans. (certificat de Shihan). Compositrice et interprète, elle se produit sur les scènes internationales.

Spectacles -> Autre spectacle

parcs et jardins du 17eme multiples – voir programme Paris 75017

Multiples – voir programme



Contact :Association Calliope 0683183746 contact@association-calliope.fr https://www.association-calliope.fr/ https://www.facebook.com/calliopelittoral/ https://twitter.com/associationCal10683183746 resa@association-calliope.fr

Spectacles -> Autre spectacle Étudiants;Insolite;Paris nature;Ados;Musique;Plein air;En famille;Enfants

Date complète :

2021-09-05T15:30:00+02:00_2021-09-05T16:30:00+02:00;2021-09-12T15:30:00+02:00_2021-09-12T16:30:00+02:00;2021-09-19T15:30:00+02:00_2021-09-19T16:30:00+02:00;2021-09-26T15:30:00+02:00_2021-09-26T16:30:00+02:00

Association Calliope