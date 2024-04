Le 15 août, Fête historique au château de Gizeux Gizeux, jeudi 15 août 2024.

Le 15 août, Fête historique au château de Gizeux Gizeux Indre-et-Loire

De 10h30 à 19h, venez découvrir ce lieu historique, ses salons et son parc, qui accueillent pour la journée 80 producteurs locaux, artistes et artisans, ainsi que de nombreuses activités familiales.

De 10h30 à 19h, venez découvrir ce lieu historique, ses salons et son parc, qui accueillent pour la journée 80 producteurs locaux, artistes et artisans, ainsi que de nombreuses activités familiales.

Pour vous restaurer, auberges et tavernes vous accueillent, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.

Entre présent et passé, plus de 200 personnes costumées, associations de reconstitution historique, escrimeurs, musiciens, échassiers et danseurs se réunissent pour faire revivre l’ambiance du XVIIIe siècle et vous plonger dans l’histoire.

Cette année, la fête sort des remparts et investit les avants-cours jusqu’aux douves.

L’association organisatrice Les Fous du Château vous propose près de 6 000m² supplémentaires d’échoppes, de campements XVIIIe et d’animations inédites. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-15

fin : 2024-08-15

Le Chateau

Gizeux 37340 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@chateaudegizeux.com

L’événement Le 15 août, Fête historique au château de Gizeux Gizeux a été mis à jour le 2024-04-02 par OFFICE DE TOURISME TOURAINE NATURE