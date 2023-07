Le 14 juillet, venez chanter et danser au Jardin d’Acclimatation ! Jardin d’Acclimatation Paris, 14 juillet 2023, Paris.

Le vendredi 14 juillet 2023

de 14h00 à 18h30

.Tout public. payant

7 € ou inclus dans le Pass illimité

Le 14 juillet, après avoir défilé sur les Champs-Élysées, venez danser et chanter au Jardin d’Acclimatation !

Le Jardin d’Acclimatation compte peu de divisions, guère de régiments mais a décidé cette année, qu’il serait de la revue. Nous avons convoqué guinguette et orchestre pour vous faire danser avec notre Grand Bal. Le plus parisien des parcs d’attractions n’oublie pas qu’il est concession de la Ville de Paris ! Nul ne saurait faire défaut un jour de Fête Nationale. Nous avons donc décidé de sortir nos cocardes tricolores et tous nos drapeaux « bleu blanc rouge » !

Après l’exceptionnel défilé militaire sur les Champs-Élysées, nous attendons de vous retrouver à trois stations de métro de la place de l’Étoile, sur les pelouses du Jardin d’Acclimatation. Chez nous aussi, Jeeps et Dodges seront de la partie dans l’allée principale du parc ! Et pour enflammer la piste, pas de dancefloor mais un bon vieux plancher pour amateurs avertis ou grands débutants. De 14h00 à 18h30, sous les lampions, les fanions et les lumignons,nous vous invitons à un bal guinguette « Paris-New York » quand le musette rencontre le swing américain ! De la valse au swing rock’n roll en passant par le tango et le lindy hop – cette danse qui connaît aujourd’hui un retour en grâce fulgurant, créée en hommage à Charles Lindbergh, premier aviateur à relier seul et sans escale New York à Paris, en 1927 : c’est le grand saut, le « big hop » ! Pratiqué en couple, joyeuse, le lindy hop mêle des pas plus lents que le rock’nroll et des acrobaties. Alors venez swinguer et guincher sur des airs de musette avec le groupe Octave et Anatole qui revisitera les grands succès de la chanson française populaire et les grands standards américains pour nous replonger dans les bals des années 30-50. Frank Sinatra, Ella Fitzgerald et Doris Day côtoieront Edith Piaf, Charles Trenet et Joséphine Baker !

One, two, three, four… et que flottent les robes à fleurs et que les chemises à pois virevoltent aux sons des trompette, saxophone, contrebasse et piano !

Notre conseil d’ami, venez dès midi avec une nappe à carreaux pour pique-niquer sur les pelouses à l’ombre des parasols et nous retrouver en famille ou entre amis pour passer un moment de fête !

Jardin d’Acclimatation Bois de Boulogne 75116 Paris

