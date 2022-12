LE 14 JUILLET, C’EST À LAVARÉ Lavaré Lavaré Catégories d’évènement: Lavaré

Sarthe

LE 14 JUILLET, C'EST À LAVARÉ Base de loisirs Lavaré Sarthe
2023-07-14

2023-07-14 – 2023-07-14 Lavaré

Sarthe Chaque année, Lavaré revit le 14 juillet avec la prise de la Bastille. L’embrasement de la Bastille marque la fin du spectacle avec un feu d’artifice. « Le 14 juillet c’est à Lavaré » +33 6 32 60 56 90 Lavaré

Lieu Lavaré Adresse Base de loisirs Lavaré Sarthe

Lavaré Sarthe