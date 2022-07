Le 14 juillet au Pic du Jer ! Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes

Le 14 juillet au Pic du Jer ! Lourdes, 14 juillet 2022, Lourdes. Le 14 juillet au Pic du Jer !

59 avenue Francis Lagardère Au Sommet du Pic du Jer LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées Au Sommet du Pic du Jer 59 avenue Francis Lagardère

2022-07-14 – 2022-07-14

Au Sommet du Pic du Jer 59 avenue Francis Lagardère

Lourdes

Hautes-Pyrénées Comme partout en France, Lourdes fêtera la 14 juillet. Le feu d’artifice sera le point d’orgue de la journée, tiré depuis le château fort et à admirer depuis le Pic du Jer ! Montée du funiculaire toutes les 20 minutes jusqu’à 22h20. Descentes après le feu d’artifice jusqu’à minuit. Animations musicales, restauration sur place : plancha brochettes de poulet et porc mariné + pomme de terre au four et salade = 13€ Réservation obligatoire aux coordonnées ci-dessous. Tarifs du funiculaire A/R pour cette soirée :

– adulte : 10€

– enfant (6-17 ans) : 9€ picdujer@edeis.fr +33 5 62 94 00 41 https://www.facebook.com/picdujerlourdes Au Sommet du Pic du Jer 59 avenue Francis Lagardère Lourdes

dernière mise à jour : 2022-07-08 par

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes LOURDES Adresse Lourdes Hautes-Pyrénées Au Sommet du Pic du Jer 59 avenue Francis Lagardère Ville Lourdes lieuville Au Sommet du Pic du Jer 59 avenue Francis Lagardère Lourdes Departement Hautes-Pyrénées

Lourdes LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lourdes/

Le 14 juillet au Pic du Jer ! Lourdes 2022-07-14 was last modified: by Le 14 juillet au Pic du Jer ! Lourdes Lourdes LOURDES 14 juillet 2022 59 avenue Francis Lagardère Au Sommet du Pic du Jer LOURDES Lourdes Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées