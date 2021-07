Bayonne Bayonne Bayonne, Pyrénées-Atlantiques Le 14 Juillet à Bayonne Bayonne Bayonne Catégories d’évènement: Bayonne

Le 14 Juillet à Bayonne 2021-07-14

Bayonne Pyrénées-Atlantiques 9h30, cérémonie patriotique au monument aux morts,

10h30, concert de l’harmonie Bayonnaise au kiosque,

19h à 23h, animations musicales, place de la liberté,

23h, feu d'artice sur l'Adour tiré de chaque côté du pont Saint Esprit.

10h30, concert de l’harmonie Bayonnaise au kiosque,

19h à 23h, animations musicales, place de la liberté,

23h, feu d’artice sur l’Adour tiré de chaque côté du pont Saint Esprit. 9h30, cérémonie patriotique au monument aux morts,

10h30, concert de l’harmonie Bayonnaise au kiosque,

19h à 23h, animations musicales, place de la liberté,

Office de Tourisme de Bayonne

