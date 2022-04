Le 14 février, fêtez la St Valentin avec vos amis en plein coeur de Paris Bar des Halles Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Le 14 février, fêtez la St Valentin avec vos amis en plein coeur de Paris Bar des Halles, 7 avril 2022, Paris. . gratuit Accès gratuit, chacun paye ses consommations (happy hour jusqu’à 22h)

Parce qu’à la St Valentin, la fête ne doit pas être réservée qu’aux seuls couples, Weezem, la toute dernière application gratuite de rencontres amicales lance la St Weezem, la fête de tous les amis et vous propose de vous retrouver en plein cœur de Paris pour une soirée mémorable. Le 14 février c’est la St Valentin, c’est cool pour les couples ❤️ Mais ça peut aussi rajouter du blues à tous les célibataires et les personnes seules, dans un contexte déjà pas très drôle. Alors si …` Vous pensez que le 14 février, la fête ne doit pas être réservée uniquement aux couples, Vous avez envie de faire la fête, Vous souhaitez rencontrer de nouvelles têtes venant de tous horizons sans préjugés, Vous partagez les valeurs d’ouverture et de bienveillance, Vous avez envie de bien commencer la semaine (le 14 février tombe un lundi cette année). Weezem, la toute dernière application gratuite de rencontres amicales organise une fête pour vous en plein coeur de Paris le lundi 14 février : la St Weezem, la fête de tous les amis. Rdv au Bar des Halles à partir de 19h30 au 71 rue Saint Honoré Paris 1er. C’est le lieu idéal pour se rencontrer, s’amuser (sur place vous trouverez un baby-foot, une table de ping-pong, un terrain de pétanque et plein de gens sympas qui partagent la même volonté d’élargir leur cercle d’amis). La salle du bas sera entièrement privatisée pour l’occasion et vous pourrez mettre votre meilleure playlist. Accès gratuit sur inscription. Crédit photo : Alexander Popov Bar des Halles 71 rue Saint Honoré 75001 Paris Contact : https://app.weezem.com/activity/bb6a2c16-0320-4ca1-a478-0b4cfeb8f9ae contact@weezem.com https://www.facebook.com/go.weezem https://www.facebook.com/go.weezem https://www.privateaser.com/lieu/525-le-bar-des-halles

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Bar des Halles Adresse 71 rue Saint Honoré Ville Paris lieuville Bar des Halles Paris Departement Paris

Bar des Halles Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

Le 14 février, fêtez la St Valentin avec vos amis en plein coeur de Paris Bar des Halles 2022-04-07 was last modified: by Le 14 février, fêtez la St Valentin avec vos amis en plein coeur de Paris Bar des Halles Bar des Halles 7 avril 2022 Bar des Halles Paris Paris

Paris Paris