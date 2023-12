MENTISSA LE CABARET Carpentras, 3 février 2024, Carpentras.

Novembre 2020. Mentissa débarque à Paris, Gare du Nord, en provenance de Bruxelles. La vingtaine à peine entamée, la jeune fille s’apprête à tenter sa chance le jour même devant le jury de The Voice. La suite a animé les conversations de millions de français pendant quelques mois : 4 sièges retournés, le choix du « coach » Vianney, des prestations bouleversantes qui mènent Mentissa jusqu’à cette finale au cours de laquelle elle dévoile pour la première fois une chanson inédite. Une chanson manifeste écrite et composée par Vianney à partir de l’histoire de Mentissa. Un autoportrait sans filtre, scandé le poing levé par une jeune femme certaine d’avoir trouvé sa place. Une chanson qui en annonce d’autres. Et Bam. L’histoire se prolonge sur la route. La route d’une tournée des Zenith avec Vianney pendant plus de six mois, pendant laquelle Mentissa apprend son métier et chante tous les soirs, imposant « Et Bam » de la meilleure des manières. Alors qu’en novembre 2022 sonne la sortie de son tout premier album « La Vingtaine » Mentissa nous dévoile les dates de sa première tournée sous son nom, accompagnée de ses musiciens, pour le tout début de l’année 2023.

Tarif : 22.00 – 22.00 euros.

Début : 2024-02-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

LE CABARET PARKING SAINT-LABRE 84200 Carpentras