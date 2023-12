TSEW THE KID ZENITH D’AMIENS Amiens, 8 février 2024, Amiens.

Après un premier projet disque d’or ( 60K ventes OCC) et 470M de streams cumulés, Tsew The Kid dévoile « Fou Malade », premier single de son album à venir. Le Kid est devenu un grand. A 26 ans et poussé par sa communauté de 1,5M de fans, Tsew The kid a déjà sorti six projets, joué dans une cinquantaine de salles dont deux sold-out à La Maroquinerie et à l’Olympia, et a obtenu deux certifications Or avec sa première mixtape « Diavolana » et son single « Wouna ». Inspiré par l’espoir et le renouveau, Tsew The Kid est de retour le 20 janvier avec « Fou Malade ». Sur un riff de guitare immédiat et percutant, l’auteur-compositeur dévoile un titre pop ou lâcher prise face à nos soucis résonne comme un mantra. C’est le premier extrait de son nouvel album prévu pour début 2023, accompagné d’une tournée de 6 dates en France.

Tarif : 20.30 – 29.00 euros.

Début : 2024-02-08 à 20:00

ZENITH D’AMIENS AVENUE DE L’HIPPODROME 80000 Amiens