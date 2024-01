MANON DES SOURCES, LE MUSICAL LE 13EME ART Paris, 27 avril 2024, Paris.

Studios 71 et Un pour tous Productions, en collaboration avec TF1, présentent “MANON DES SOURCES, LE MUSICAL”, l’adaptation scénique du diptyque “L’Eau des collines” (Jean de Florette & Manon des sources), chef-d’œuvre de MARCEL PAGNOL. Cette comédie musicale créée par Jean-Jacques THIBAUD et Julien VALLESPI est mise en scène par Tristan Petitgirard (“La Machine de Turing”). Tout en respectant l’oeuvre originale, elle offre des chorégraphies et des visuels modernes pour transcender des ressorts émotionnels d’une richesse extraordinaire. Vingt artistes sont présents sur scène pour incarner les personnages cultes (Manon, Jean de Florette, le Papet, Ugolin…) de cette adaptation bouleversante qui fait écho à une thématique on ne peut plus actuelle : le manque d’eau. Développé en collaboration avec Nicolas Pagnol, ce spectacle intergénérationnel sera, en 2024, le premier événement marquant le cinquantenaire de la disparition du plus universel des Provençaux. Au Théâtre du 13ème Art du 04 avril au 09 juin 2024.Mise en scène : Tristan PetitgirardLivret & Paroles : Jean-Jacques Thibaud Musiques : Julien Vallespi Chorégraphies : Cécile ChaduteauScénographie : Juliette Azzopardi Créatrice Costumes : Virginie Houdinière

Tarif : 33.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-04-27 à 20:45

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75