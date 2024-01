UN HOMME QUI BOIT LE 13EME ART Paris, 2 mars 2024, Paris.

Un homme qui boit » est d’abord une double rencontre : Celle de Kamed Daoud, écrivain et journaliste, (Prix Goncourt du Premier Roman) et Denise Chalem, actrice, autrice, metteuse en scène (Prix Arletty et Molière du meilleur spectacle de création française) qui, à partir des chroniques de Kamel Daoud a écrit cette pièce qui relate une histoire d’amitié profonde entre un Français et un Algérien que tout sépare : origine, métier, géographie… Et celle d’un comédien exceptionnel, Thibaud de Montalembert ( Dix pour Cent, ..) et d’un musicien hors-normes Ibrahim Maalouf (nommé aux Grammy Awards) qui fait ses grands débuts comme comédien tout en restant musicien. Ils seront accompagnés de Sarah Jane Sauvegrain (Kaboul Kitchen,..).Pierre, jeune musicien, souffre de l’exiguïté de son appartement parisien où il lui est impossible de faire « hurler sa trompette ». Zireg, son ami écrivain, l’invite à venir s’isoler dans sa maison d’enfance pour se parler, se redécouvrir, rire, s’opposer… Ne manquez pas cette rencontre passionnante entre deux immenses artistes.Durée 1h30Mise en scène : Denise ChalemComédien(ne): Thibault de MontalembertIbrahim MaaloufSarah-Jane Sauvegrain

Tarif : 33.00 – 63.00 euros.

Début : 2024-03-02 à 16:00

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75