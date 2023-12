TRASH! LE 13EME ART Paris, 28 janvier 2024, Paris.

Trash! est un spectacle énergique sur les possibilités multiples du recyclage à travers la percussion, la musique et l’humour. Le spectacle se déroule dans un centre de recyclage d’ordures, où quatre travailleurs créatifs donnent une nouvelle vie à toutes sortes de déchets, montrant au public l’excès de consumérisme dans notre société.Bouteilles de butane, parapluies, ballons, boîtes à outils, cornes, sacs de bricolage… Ces gars-là vont tout transformer en sketches musicaux colorés avec pleins d’esprit et d’humour.Attention ! Leur talent fou est vraiment contagieux. Un spectacle familial, un spectacle pour tous.Equipe artistiqueArtistes : Bruno Alves, Frank Mark, Gorka González, Miguel Ángel Pareja, Felipe Dueñas (en alternance)Directeur artistique : David Ottone assisté de Jony ElíasScénographie et Costumes : Tatiana De SarabiaMusique : Compagnie TöthemDurée : 1h20

Tarif : 19.00 – 49.00 euros.

Début : 2024-01-28 à 16:00

Réservez votre billet ici

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris