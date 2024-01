LYNN LES ORIGINES DE NOEL LE 13EME ART Paris, mercredi 24 janvier 2024.

L’histoire, en quelques lignesLynn : les origines de Noël est une épopée viking pleine d’aventure. L’amour inconditionnel entre un père et sa fille les mènera à la rencontre de lutins magiques. Leur altruisme les conduira enfin à la plus belle des entreprises : Créer la toute première fête de Noël !L’histoire, en plus de lignesDans la contrée du nord, bien avant que Noël n’existe. Une jeune fille nommée Lynn sillonne les routes accompagnée de son père Vilken, un vieux viking à la retraite.Au même moment, un équipage de pillards sans scrupule – nommé les ombres noires – prévoit d’attaquer le village des lutins de Gotland. Le lutin Fritür, ayant surpris leur conversation, court aussitôt avertir ses semblables. Affolés par la nouvelle, les lutins ont un seul espoir : trouver un viking digne de ce nom pour défendre le village. Fritür part en expédition à la recherche du sauveur. Après maints échecs auprès de vikings indifférents, ils rencontrent enfin Vilken et sa fille Lynn, qui acceptent de les aider. De retour au village, une stratégie aussi particulière qu’efficace se met en place : des boules et des guirlandes pour se défendre, des sucres d’orges géants en guise de murailles et des sapins pour s’y cacher et faire diversion. Vilken découvre alors le plus grand talent des lutins : fabriquer toutes sortes d’objets. Lui vint alors une idée. Après avoir repoussé les envahisseurs, il prévoit la plus belle entreprise de sa vie : fabriquer des jouets pour tous les enfants opprimés de la contrée. Les lutins seront ses ouvriers dévoués. Lynn tiendra la liste des cadeaux, tandis que lui s’occupera de la livraison. Ce sera alors le début d’une nouvelle vie, pleine de magie et de féerie. Le tout premier Noël de l’histoire ! Le spectacleLynn : les origines de Noël est une comédie musicale qui propose un subtil équilibre entre théâtre, chansons, humour, suspens, aventures, rebondissements et chorégraphies endiablées ! Le tout orchestré avec une mise en scène dynamique et créative, sublimée par un mapping vidéo de grande qualité Equipe artistiqueLivret et paroles : Samuel Safa et Julien SafaMusiques : Samuel SafaMise en scène : Les Frères SafaChorégraphe : Thomas Bimai Avec Jerome Collet ; Lou Nagy ; Alexis Durand ; Maxime Bregowy ; Adélie Przysiek ; Lea Aguilhone ; Antoine Cathala ; Chloé Benkaroune ; Elisa Lys ; Suzon Naiman ; Jonathan Planat ; Anthony Namane Décors vidéos : Harold Simon Décors : Roy Décors Maquillage et coiffure : Magali Junemann Costumes : Julien Safa & Eloise Marchais Lumières : Guillaume Janon

Tarif : 20.00 – 20.00 euros.

Début : 2024-01-24 à 17:00

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75