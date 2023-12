BLACK LEGENDS, LE MUSICAL – BLACK LEGENDS, LE 13EME ART Paris, 19 janvier 2024, Paris.

BLACK LEGENDS, LE MUSICAL – saison 2Suite à son succès triomphal, Black Legends revient à partir du jeudi 5 octobre au 13ème Art !Venez vivre ou revivre ce spectacle hors normes qui a déjà fait chanter, danser et se lever plus de 90 000 spectateurs lors de la première saison. Black Legends est une plongée dans une autre histoire de l’Amérique au travers de vibrations soul, gospel, motown, disco, funk, hip hop et R&B !Sur scène, les artistes retracent un siècle de musique noire américaine à travers 37 tableaux mythiques qui résonnent avec l’Histoire. De Cab Calloway à Beyonce, en passant par Ray Charles, Otis Redding, Tina Turner, Aretha Franklin et Whitney Houston. Les tableaux s’enchaînent à un rythme fou, dans un tourbillon d’une centaine de costumes. Les musiciens sont en transe, les chanteurs dansent de toute leur âme… Et le public est possédé par le groove. Parce que c’est ça, l’âge d’or de la Soul Music : un concentré d’énergie !Black Legends est le plus grand hommage à la musique noire américaine, un hymne à l’amour et à la différence.

Tarif : 29.00 – 79.00 euros.

Début : 2024-01-19 à 21:00

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris 75