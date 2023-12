mini NEW LE 13EME ART Paris, 30 décembre 2023, Paris.

« mini NEW »La comédie musicale improvisée (dès 5 ans).Le spectacle 100 % interactif pour petits et grands, à partir de 5 ans! Dans «mini NEW », on improvise tout ! Grâce à vos suggestions tout au long du spectacle :• Les comédiens chanteurs inventent sur le moment les personnages et les paroles des chansons,• Les musiciens composent la musique en direct,• 1 illustratrice dessine des paysages, des animaux, des objets magiques sur un grand écran au fond de la scène.Le spectacle invite les enfants à participer activement à la conception de l’histoire en partageant leurs idées mais aussi en chantant !Les artistes donnent corps, en jeu, en images et en chansons, à l’histoire dont les enfants sont à l’origine.Venez vivre une expérience unique de théâtre musical dont VOUS êtes les auteurs ! mini NEW, c’est chaque fois une toute nouvelle histoire.Durée : 50 min – 60 minAges : 5 – 11 ansCAST :7 personnes : 3 comédiens, 2 musiciens, 1 dessinateurComédie / Chant : Florence Alayrac, Thierry Bilisko,Romain Cadoret, Camille Favre-Bulle, Eva Gentili,Cloé Horry, Augustin Ledieu, Perrine Megret, Emma Scherer, Barbara Weber-Scaff, Laura Woody Orchestre : Paul Colomb, Charlotte Gauthier, Margherita Gruden, Rémi Hennaut, Florence Kraus, Emmanuel Lanièce, Pierre Leblanc Messager, Yann Lupu, Martin Pauvert, Olivier Pham van Tham, Benjamin Pras, David Rémy, Corentin Rio, Christine RochDessins : Loïc Billiau, Coline Grandpierre, Sophie Raynal, Ivan SiggDirection artistique : Camille Favre-Bulle (Théâtre, coaching vocal)Georgia Ives (Danse), Emmanuel Lanièce (Musique)Direction générale : Florian BartschChargée de production : Perle Tharinger

Tarif : 9.00 – 38.00 euros.

Début : 2023-12-30 à 11:00

Réservez votre billet ici

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris Paris