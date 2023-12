MURMURATION LE 13EME ART Paris, 29 décembre 2023, Paris.

Après son triomphe avec 40.000 spectateurs, lors de sa création au 13e Art en avril, Sadeck Berrabah nous propose 25 représentations exceptionnelles à partir du 5 décembre.L’homme aux millions de vues sur les réseaux sociaux et dont le parcours incroyable est déjà un conte de fées, arrive au 13ème Art !Il est impossible que vous soyez passés à côté d’une de ses chorégraphies magiques.De Shakira à Chris Brown en passant par les Black Eyed Peas et par les Grammy Awards, les Victoires de la Musique, les JO de Paris 2024 et tant d’autres événements planétaires, Sadeck Berrabah crée enfin en première mondiale son spectacle au 13ème Art.Plus de 45 danseurs vont vous faire voyager et rêver pendant 1h15 sur des chorégraphies hypnotisantes.Vous retrouverez à la fois ses moments iconiques et de toutes nouvelles chorégraphies créées pour le spectacle qui sera amené par la suite à parcourir le monde et essaimer ces Murmurations aux quatre coins du globe, dont une tournée Zénith en avril 2024.Il vous sera difficile d’oublier ce moment car il est possible aussi que vous soyez, à votre tour, entrainé dans la danse de Sadeck…Chrorégraphie : Sadeck BerrabahMusique : TRex

Tarif : 23.00 – 64.00 euros.

Début : 2023-12-29 à 15:00

Réservez votre billet ici

LE 13EME ART PL.D’ITALIE /CENTRE CIAL ITALIE2 75013 Paris