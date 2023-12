Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures Le 13e art Paris, 18 décembre 2023 19:00, Paris.

« Toute l’histoire de la peinture en moins de deux heures » a déjà conquis plus de 130 000 spectateurs avec trois spectacles différents. À partir d’octobre, l’historien de l’art Hector Obalk inaugure un quatrième et tout nouveau spectacle intitulé « Bosch – Van Eyck – Manet, etc… » sur l’écran géant de la grande salle du 13e ART. Un stand-up humoristique, doublé d’un voyage initiatique au cœur de l’histoire de l’art.

En mai 2019, Hector Obalk s’est lancé le défi de résumer l’immense histoire de la peinture en moins de deux heures, au moyen d’un mur de 1000 tableaux, telle une immense mosaïque, dans lequel il vient piocher et zoomer au gré de son discours, entraînant avec lui son public dans ce voyage à travers sept siècles d’histoire de la peinture.

Depuis, de nouveaux parcours sont proposés aux spectateurs, qui continuent d’être joués en parallèle : « Léonard – Caravage – Chardin, etc » (le parcours A), « Raphaël – Vélasquez – Ingres, etc » (le parcours B), « Monet – Picasso – Mondrian, etc » (le parcours M) et tout récemment « Bosch – Van Eyck – Manet…» (le parcours C) qui met en lumière L’Agneau mystique de Van Eyck, le Jardin des délices de Bosch, la notion d’instant chez Caravage, le Bar aux Folies Bergère de Manet, enfin l’œuvre de Gilles Aillaud (dont une rétrospective a lieu actuellement au Centre Pompidou).

Pour tout public, de 9 à 99 ans, tous ces spectacles sont programmés alternativement au Théâtre de l’Atelier jusqu’au 10 octobre 2023 puis au 13e ART. Aucun spectacle ne se répète et chacun est autonome, le spectateur pouvant les voir dans n’importe quel ordre.

« Je me suis lancé dans un résumé de toute l’histoire de la peinture, en tentant une synthèse de tout ce que j’ai pu penser sur le sujet depuis quarante-cinq ans. Le titre a l’air présomptueux et peut laisser deviner un propos inévitablement superficiel. Il ne s’agit cependant pas de parler de soixante grands peintres en leur consacrant chacun deux minutes. Dans chaque spectacle, je passe en revue une dizaine de chefs-d’œuvre, d’époques toutes différentes. Je prends le temps de me plonger dans les détails de chacun d’eux, en menant de concert la critique d’art d’une œuvre et des généralités sur la peinture. »

Hector Obalk

Le 13e art 30 avenue d'Italie, 75013 Paris

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-18T20:00:00+01:00 – 2023-12-18T22:30:00+01:00

2024-01-29T20:00:00+01:00 – 2024-01-29T22:30:00+01:00