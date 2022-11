DJ SET // BEN BOWEL & NIZAR LE 13 ET 3 Nantes Catégories d’évènement: Loire-Atlantique

DJ SET // BEN BOWEL & NIZAR LE 13 ET 3, 26 novembre 2022, Nantes. DJ SET // BEN BOWEL & NIZAR Samedi 26 novembre, 21h00 LE 13 ET 3 dans le cadre du Festival Culture Bar-Bars LE 13 ET 3 1 place du Bouffay, 44000 Nantes Centre Ville Nantes 44000 Loire-Atlantique Pays de la Loire 21h – 00h30 Ben Bowel

Avec plus d’une inspiration dans ses bacs, Ben Bowel met toujours en avant le groove avec un seul objectif, vous faire danser. House, disco, acid, techno, ses sets sont aussi éclectiques qu’énergiques. Après avoir garé la caravane Disko Mobile, il revient fort du booking de nombreux artistes underground et la tournée des lieux bien connus des nantais ! Nizar

DJ à Nantes depuis des années, il écume les scènes disco funk et house. Sa musique flirt entre les tendances oldschool et les sonorités résolument groovy.

Entre ses dernières dates en club et l’occupation des open airs, il montre sa capacité à faire danser sur des vibes varitées et à toutes heures de la journée et la nuit.

