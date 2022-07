Le 13, c’est Cirque en Guinguette ! Saint-Junien, 13 juillet 2022, Saint-Junien.

Le 13, c’est Cirque en Guinguette !

OT Porte Océane du Limousin Saint-Junien

2022-07-13 18:00:00 18:00:00 – 2022-07-13

Saint-Junien Haute-Vienne Saint-Junien

A partir de 18h. En extérieur. Ouvert à tous. Entrée libre. Réservation conseiller.

AU PROGRAMME

– 18h à 20h Atelier cirque

– 18h à 20h Marché artisanal

– 19h45 Déambulation de la troupe échasse de Rue Du Cirque

– 20h Ouverture costumerie « Des habits et Vous »

– 20h Spectacle cirque « Rythm’n’balles » avec Laurent Parreti

– 22h Concert « American do it better »

Une journée entière en compagnie de Rue du cirque et beaucoup d’artistes invités, avec cirque et musique, mais aussi bar, foodtruck, animations et bonne humeur !

Saint-Junien

