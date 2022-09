Cyclisme, une éducation sentimentale Le 128 Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Rencontre croisée entre Olivier Hervé et Olivier Haralambon Le 128 128b Avenue des Martyrs de la résistance 76100 Rouen Rouen 76100 Seine-Maritime Normandie Les deux Olivier du vélo échangeront autour des paysages et des douleurs de la Grande Boucle, de ses enchantements qui sentent aussi, parfois, « le camphre et la chicorée, les fautes de syntaxe et l’alchimie ». Olivier Hervé, Pédalées, éd. Lunatique, 2021 Olivier Haralambon, Le coureur et son ombre, éd. Premier parallèle, 2017 Olivier Haralambon, Mes coureurs imaginaires, éd. Premier parallèle, 2019 Association Le Radis

Bar associatif du Radis et pizzas par Paul de La Bicicletta jusqu’à 22h !

