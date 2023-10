Saltimbal au 122 le 122, Tiers-lieu culturel, Angers (49), 2 décembre 2023, .

Saltimbal au 122 Samedi 2 décembre, 20h00 le 122, Tiers-lieu culturel, Angers (49) 8€

20h – 23h30Prix conseillé : 8€ en espèces (ou chèque, pas de Carte bancaire, merci! )Bar et restauration sur placeSans réservation Les SaltimbalS, ce sont des bals folks saupoudrés de latino, rock, swing… sur une sélection de musiques éclectiques ! Un voyage sonore à travers différents genres et époques ! Vous aimez danser sur une mazurka de Brotto Lopez, sur une scottisch des Zéoles, un cercle circassien de Bargainatt, une bourré 2 temps du Mange Bal, un branle de Noirmoutier de Ciac Boum, un lesnoto sur Makedonsko, un madison sur Gainsbourg ou un lindy hop sur Amstrong, un rock sur Elvis ou les Beatles ou encore une cumbia, une salsa ou improviser un tango sur Gotan Project, alors venez (re)découvrir les Saltimbals pour vous amuser dans une ambiance bienveillante et conviviale ! Ça se déguste seul ou entre copains, ça s’observe, ça s’apprend sur la piste ou ça s’improvise à sa guise ! Mathilde vous mène et vous montre les pas des danses traditionnelles. Bienvenue, même aux novices!

le 122, Tiers-lieu culturel, Angers (49) 124, Rue de la Chalouère

