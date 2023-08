Chasse au trésor : à la recherche du patrimoine de la Cité Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Dijon, 16 septembre 2023, Dijon.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine, organise un rallye-découverte qui permet aux enfants et à leurs familles d’explorer le site de l’ancien hôpital général grâce à un jeu de piste historique et architectural. Une récompense attendra les petits explorateurs !

Pour les enfants à partir de 6 ans accompagnés d’un adulte.

Le 1204 – Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine Parvis de l’Unesco, 21000 Dijon Dijon 21000 Port du Canal Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 48 85 26 http://patrimoine.dijon.fr https://www.facebook.com/Dijonpatrimoine Véritable porte ouverte surDijon, le 1204 dévoile les richesses du patrimoine ancien et contemporain de la ville et explore 2 000 ans de son évolution urbaine. Survolez Dijon et ses paysages et hissez-vous au sommet de la ville pour l’embrasser d’un regard. Plongez dans l’histoire de la cité et poussez les portes de ses habitats remarquables. Effleurez d’un geste les matériaux qui la composent et imprégnez-vous de ses couleurs. Puis naviguez à travers la multiplicité des regards artistiques suscités par Dijon.

Enfin, découvrez l’histoire de l’ancien hôpital général dans lequel le 1204 est installé.

Expositions temporaires, visites ou ateliers, le 1204 s’anime tout au long de l’année. accès au pôle d’échange Monge – Cité de la gastronomie (Tram T2 – bus et lianes Divia – navette Divia City) – parking Monge à proximité.

© Ville de Dijon/ illustrations Jérôme Durieux