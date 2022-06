Le 12 Onz’bouge ! Marché nocturne des créateurs Dinan, 12 août 2022, Dinan.

Le 12 Onz’bouge ! Marché nocturne des créateurs Rue de la Ferronnerie La Cohue Dinan

2022-08-12 – 2022-08-12 Rue de la Ferronnerie La Cohue

Dinan 22100

Créateurs, artistes et artisans d’art vous accueilleront à cette occasion et vous présenteront leur travail. Peintures, sculptures, bijoux, illustrations et livres seront à l’honneur.

L’entrée est libre et gratuite.

Lieu : Cohue de Dinan, dans le centre historique.

Accès par les rues de la Ferronnerie, de la Mittrie et de la Chaux.

Le 12 onz’bouge » est soutenu par la Ville de Dinan.

+33 6 31 87 18 28 http://art-dinan.com/

