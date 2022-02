Le 10ème art sera-t-il vidéoludique ? Cité des sciences et de l’Industrie Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le 10ème art sera-t-il vidéoludique ? Cité des sciences et de l’Industrie, 5 mars 2022, Paris. Le 10ème art sera-t-il vidéoludique ?

le samedi 5 mars à 15:00

Issu de ce qui est aujourd’hui une industrie, le jeu vidéo est perçu comme un produit culturel. Mais il est aussi la somme de plusieurs disciplines artistiques (graphisme, écriture scénaristique, musique…) et sa singularité réside dans l’interactivité qu’il offre au joueur. Cela en fait-il pour autant un « 10ème art » ? A travers quelques exemples de jeux, venez en débattre et vous faire votre propre opinion ! La question de la portée artistique du jeu vidéo fait l’objet de nombreux débats : qu’en est-il exactement ? Cité des sciences et de l’Industrie 30 Avenue Corentin Cariou, 75019 Paris Paris Paris

2022-03-05T15:00:00 2022-03-05T16:00:00

