Créée en 1991 par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, la fête de la Science est un rendez-vous incontournable pour petits et grands auquel la Mairie du 10e est heureuse de s’associer afin de faire rayonner les sciences dans tout l’arrondissement et de favoriser le développement des cultures scientifiques et techniques.

Pour cette nouvelle édition, alors que Paris se prépare à accueillir en 2024 les Jeux olympiques et paralympiques, c’est le sport et la pratique sportive qui

sont mis à l’honneur. Qu’il s’agisse d’une activité de

bien-être ou de haut niveau, pratiquée comme un loisir ou dans un cadre

éducatif, en amateur ou en professionnel, le sport occupe une place centrale

dans notre quotidien et notre société.

Comme chaque année, la fête de la Science 2023 invite

chercheurs et citoyens à se retrouver afin de nourrir

le dialogue entre sciences et société. Un moment de partage,

humaniste et social, qui permettra notamment de mettre en lumière la

contribution des scientifiques dans l’amélioration des performances des

sportifs et le développement des connaissances trouvant des applications

concrètes dans de nombreux secteurs.

Pour l’occasion, les associations du 10e vous ont

concocté un programme riche en découvertes, qui satisfera la curiosité des

petits comme des grands. Ateliers, expositions, démonstrations, spectacles et

conférences vous attendent dans tout l’arrondissement à partir du samedi 7

octobre, avec en point d’orgue le Village des sciences du 10e,

qui s’installera cette année sur le terrain d’éducation physique de la

Grange-aux-Belles (14 rue Georg Friedrich Haendel, 10e) le dimanche

15 octobre, de 14h à 18h.

