Le 10e, années 1920 : arrêts sur images Médiathèque Françoise Sagan Paris, 2 décembre 2023, Paris.

Le samedi 02 décembre 2023

de 15h00 à 17h00

.Public adolescents adultes. gratuit

Entrée libre sur réservation

Rencontre-projection en lien avec l’exposition Le 10e, années 1920 : d’un monde à l’autre

Pendant la Grande Guerre, le 10e arrondissement de Paris, avec ses gares, était un seuil menant d’un monde à l’autre : de l’arrière au front, et inversement. Victorieuse, certes, mais dévastée et endettée, la France sortit de ce conflit profondément transformée et, à partir des années 1920, le 10e se voit lui aussi traversé par diverses mutations qui vont totalement recomposer son identité.

A travers des images, des courts-métrages, des documents et documentaires des années 20, Histoire & Vies du 10e vous propose de découvrir les traces fixes ou animées d’un réel disparu, mis en scène par les photographes et cinéastes de l’époque.

Cet événement a lieu dans le cadre de l’exposition 10e, années 1920 : d’un monde à l’autre, qui vous est proposée dans le hall de la Mairie du 10e du 14 novembre 2023 au 8 janvier 2024

Médiathèque Françoise Sagan 8 rue Léon Schwartzenberg 75010 Paris

Contact : +33153246970 mediatheque.francoise-sagan@paris.fr https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan https://www.facebook.com/mediathequefrancoisesagan

Histoire et vies du 10