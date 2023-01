Le 109 Palace | Cabaret Le Bambino Bergerac Bergerac Catégories d’Évènement: Bergerac

Dordogne

Le 109 Palace | Cabaret Le Bambino Bergerac, 27 janvier 2023, Bergerac . Le 109 Palace | Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Cabaret Le Bambino Bergerac Dordogne Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson

2023-01-27 19:30:00 – 2023-01-27

Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson

Bergerac

Dordogne NOUVEAU SHOW MUSICAL ! Le personnel d’un nouveau palace intègre l’établissement avant l’ouverture des portes au public. Extravagance, frénésie autour du groom et des gouvernantes. Plumes, comédie, danses, chants

Vivez une expérience inoubliable au Cabaret Le Bambino de Bergerac. Bergerac s’encanaille au 109 Palace ! After work (charcuterie/fromage) à 19h30 et spectacle à 20 h 30 ! Attention places limitées Réservation obligatoire. NOUVEAU SHOW MUSICAL ! Le personnel d’un nouveau palace intègre l’établissement avant l’ouverture des portes au public. Extravagance, frénésie autour du groom et des gouvernantes. Plumes, comédie, danses, chants

Vivez une expérience inoubliable au Cabaret Le Bambino de Bergerac. Bergerac s’encanaille au 109 Palace ! After work (charcuterie/fromage) à 19h30 et spectacle à 20 h 30 ! Attention places limitées Réservation obligatoire. +33 5 24 10 64 77 Le Bambino

Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d’Argenson Bergerac

dernière mise à jour : 2023-01-09 par

Détails Catégories d’Évènement: Bergerac, Dordogne Autres Lieu Bergerac Adresse Bergerac Dordogne Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d'Argenson Ville Bergerac lieuville Cabaret Le Bambino 109 Rue Neuve d'Argenson Bergerac Departement Dordogne

Bergerac Bergerac Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bergerac/

Le 109 Palace | Cabaret Le Bambino Bergerac 2023-01-27 was last modified: by Le 109 Palace | Cabaret Le Bambino Bergerac Bergerac 27 janvier 2023 109 Rue Neuve d'Argenson Cabaret Le Bambino Bergerac Dordogne Bergerac Dordogne

Bergerac Dordogne