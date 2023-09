Semaine du Développement Durable – Marche Bleue intergénérationnelle : Main dans la main ! Le 108 Rouen Catégories d’Évènement: Rouen

Seine-Maritime Semaine du Développement Durable – Marche Bleue intergénérationnelle : Main dans la main ! Le 108 Rouen, 4 octobre 2023, Rouen. Semaine du Développement Durable – Marche Bleue intergénérationnelle : Main dans la main ! Mercredi 4 octobre, 14h00 Le 108 Gratuit, sur inscription Deux parcours ponctués de lectures, d’ateliers intergénérationnels et de partage d’expériences seront proposés aux enfants (petite boucle de 2 kms et grande boucle de 5 kms).

Mon P’tit Atelier de la Cop21 y participera avec ;

• Des ateliers de fabrication de cosmétiques animés par L’atelier de Mel

Sur inscription au 02 32 08 60 80 ou à la Maison des Ainés

Pour retrouver le programme complet des semaines européennes du développement durable : https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable Le 108 108, allée François Miterrand, Rouen Rouen 76100 Grammont Seine-Maritime Normandie [{« type »: « phone », « value »: « 02 32 08 60 80 »}] [{« link »: « https://www.metropole-rouen-normandie.fr/semaines-europeennes-du-developpement-durable »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-04T14:00:00+02:00 – 2023-10-04T17:00:00+02:00

