Stage Mixage avec Romain Clément 26 – 29 février Le 108

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-26T10:00:00+01:00 – 2024-02-26T17:00:00+01:00

Fin : 2024-02-29T10:00:00+01:00 – 2024-02-29T17:00:00+01:00

Stage dispensé par Romain Clément (Mojosound Studio, régisseur et prof de guitare chez Musique et Équilibre, guitariste et compositeur au sein d’Orpheum Black).

De la simple maquette à la production de son album, le travail de mixage peut s’apparenter à un long parcours du combattant. Ensemble, travaillons autour des outils permettant de façonner l’image sonore d’un morceau. Nous mixerons « in the box » un titre de A à Z et échangerons autour de différents thèmes:

-Organiser sa session

-L’importance d’une bonne balance : Gestion des niveaux, la -panoramique

Qu’est ce qu’un EQ et comment l’utiliser

-Modeler, contrôler et donner plus d’impact grâce à la compression

-Définir un espace sonore grâce à la Reverb et au Delay .

-Épaissir et colorer grâce à la Saturation

-Le mixbus ou « Arme Secrète » du mixeur

Pour qui

Ouvert à tous-tes, débutant-es, initié-es ou confirmé-es, ce stage est conçu pour répondre à la diversité des niveaux et des attentes.

À partir de 14ans. 4 participant-es par stage.

De 10h-12h / 13h-17h

Tarif

75€ pour les adhérent-es de Musique et Équilibre (élèves inscrit-es en cours individuel sur l’année 23-24)

200€ pour les extérieur-es

Pas de remboursement possible sauf cas de force majeur (en cas de maladie = arrêt médical).

Inscription

Remplir la fiche d’inscription en ligne et règlement en ligne (via Helloasso), en chèque, espèces ou virement (le règlement doit être fournit avant le début du stage) à déposer/envoyer à l’accueil de Musique et Équilibre au 108 rue de Bourgogne.

