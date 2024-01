Les Goûters du Doc Le 108 Orléans, mercredi 17 janvier 2024.

Les Goûters du Doc Dans le cadre de notre programmation « Les Goûters du Doc », deux courts-métrages documentaire seront projeté au Centre Sociale Bourgogne (108 rue de Bourgogne) mercredi 17 janvier à 17h00 Mercredi 17 janvier, 17h00 Le 108 Entrée libre et gratuite

Le goûter, un moment réconfortant, convivial, l’occasion de prendre une pause ou de finir sa journée. C’est autour de ce temps de partage que nous vous proposons avec le Centre Social Bourgogne, une programmation de courts-métrages, jeune public et tout public, tous les troisièmes mercredis ou jeudis de chaque mois. Au programme : des films amusants, émouvants, sensibles, engagés, afin de découvrir ou redécouvrir le genre documentaire tout en dégustant un goûter !

MERCREDI 17 JANVIER 17h00

Au programme:

Amina un film d’atelier de Cent Soleils

France, Maroc | 2012 | 6 minutes | Animation | Couleur

Amina n’aurait pas dû s’endormir devant sa télévision.

Bizou Bizou de Nadejda Tilhou

France | 2017 | 8 minutes | Couleur

Il es arrivé un jour. Quel jour? Je ne m’en souviens pas. Lui non plus. Chez nous on s’en fout, quel jour on est. Pourtant, depuis qu’il est là, le cours des choses est changé.

En présence de la réalisatrice de Bizou Bizou, Nadejda Tilhou

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Le 108 Film

Extrait du film Bizou Bizou de Nadejda Tilhou