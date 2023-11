Aperaudio – Lovers Le 108 Orléans, 24 novembre 2023, Orléans.

Le 24 novembre, à partir de 20h, Radio Campus vous propose de vous plonger dans les lignes de basse heavy reggae populaires dans la musique jamaïcaine et les harmonies vocales soft-soul originaires des scènes R&B de Chicago et de Philadelphie, avec une projection ciné, suivie de deux dj sets de circonstance : soul/rhythm’n blues avec les Cheap Meadow, et Reggae Lover avec Ride On.

20h PROJECTION CINÉ : « Lovers Rock » de Steve Mc Queen issue de la série de telefilms Small Axe. (2020 – 68 minutes)

Lovers Rock raconte l’histoire fictive d’une soirée « blues » en 1980. Le film est une ode au genre reggae romantique appelé le « lover rock », et à la jeunesse noire qui a trouvé la liberté et l’amour dans sa musique au moment où ils n’étaient pas les bienvenus dans les boîtes de nuit blanches.

la BO https://www.youtube.com/watch?v=tTB0Pl25Rx8&list=PLKdFW01A1NFmC9JfsfREliCBsbMEtFqgA

21h15 Dj sets

Cheap Meadow (soul, rhythm’n blues) orleans.radiocampus.org/emission/cheap-meadow/

Ride On (reggae lover) orleans.radiocampus.org/emission/ride-on/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-24T20:00:00+01:00 – 2023-11-24T23:30:00+01:00

gratuit