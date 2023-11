Luttes contre les violences faites aux femmes Le 108 Orléans, 23 novembre 2023, Orléans.

17h30 accueil du public.

18h introduction et prises de paroles.

18h15 conférence de Laure Salmona sur les cyberviolences.

19h30 représentation de théâtre forum par le collectif du pois chiche.

20h30 table ronde des associations et instances locales accueillant les victimes de violences conjugales.

21h30 tenue de stands associatifs des différentes associations présentes et concert de la DJ la petite.

Le 108, 108 rue de Bourgogne, 45000 Orléans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-23T17:30:00+01:00 – 2023-11-23T23:30:00+01:00

gratuit