Troc de vêtement Le 108 Orléans, 18 novembre 2023, Orléans.

Troc de vêtement Samedi 18 novembre, 14h00 Le 108

Comment ça marche ?

1️⃣ Tu fais le tri de tes vêtements chez toi, et tu apportes ceux que tu ne souhaites plus porter.

⚠️Il faut qu’ils soient en bon état, l’association vérifiera lors de l’événement (pas troué, abimé, délavé, tâché, bouloché…).

Tu peux apporter maximum 10 pièces : homme, femme, enfant, peu importe ! Ça peut aussi être des chaussures ou accessoires !

Ce qu’iels n’acceptent pas : les sous-vêtements (collants inclus), linge de maison (draps, serviettes etc…).

ATTENTION : Pour cette édition iels n’acceptent que les vêtements de mi saison et hiver, et ne prendront pas les vêtements, chaussures et accessoires d’hiver ni d’été !

2️⃣ Tu adhères à l’association File tes fringues directement sur place le jour de l’événement !

L’adhésion coûte 10€ seulement, ça te permettra d’accéder à tous leur événements de troc pendant 1 an !

Le paiement se fera en espèces ou chèques UNIQUEMENT. Prévoyez donc de la monnaie.

3️⃣ iels vérifient tes vêtements sur place et t’accordent un nombre de crédits.

Exemple : si tu déposes 10 pièces, tu pourras repartir avec 10 pièces !

Si tu ne dépenses pas tous tes crédits, ils seront reportés sur le prochain événement.

4️⃣ Tu n’as plus qu’à faire ton shopping !

Pour celles et ceux à qui ils restent des crédits des anciens trocs, vous pourrez les utiliser lors de cette édition.

NOUVEAU ! Les personnes qui ne souhaitent pas faire de troc ou qui visitent l’événement sans avoir de vêtements à échanger peuvent acheter les vêtements de notre stock à petits prix !

Un doute ? Une question ?

Tu peux contacter File Tes Fringues via Facebook ou Instagram ou encore par email :

filetesfringues.orleans@gmail.com

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « mailto:filetesfringues.orleans@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

2023-11-18T14:00:00+01:00 – 2023-11-18T19:00:00+01:00

gratuit