1ère rencontre entre médias citoyens du Centre-Val de Loire Le 108 Orléans, 16 novembre 2023, Orléans.

1ère rencontre entre médias citoyens du Centre-Val de Loire Jeudi 16 novembre, 09h30 Le 108

Sont les bienvenus tous les supports et tous les médias citoyens de proximité qui produisent de l’information avec les citoyens, pour les citoyens.

Au programme de ces rencontres, un temps d’interconnaissance, de partages de problématiques & de réponses, pour :

Mieux se connaître, se connecter, partager un moment…

Faire réseau, s’aider, s’informer…

Voire même de porter des messages à la Région qui s’engage sur une nouvelle feuille de route et de faire des propositions pour les prochaines rencontres de la Démocratie Permanente et de l’Éducation Populaire qui auront lieu les 9 et 10 février 2024 à Bourges.

2023-11-16T09:30:00+01:00 – 2023-11-16T15:30:00+01:00

