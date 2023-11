Vernissage – Let’s Symbiose and Be With Le 108 Orléans, 9 novembre 2023, Orléans.

Vernissage – Let’s Symbiose and Be With Jeudi 9 novembre, 19h00 Le 108

Le jeudi 9 novembre – Vernissage d’exposition à 19h, performance à 19h30

Du lundi au vendredi de 16h à 20h

Le samedi et dimanche sur rendez-vous.

Le collectif la mire organise la venue en résidence de l’artiste Anna Pascó Boltà dans l’Atelier B7 du lieu interdisciplinaire, le 108 à 0rléans.

Dans le cadre de ses activités de mobilités, le collectif d’artistes visuel.le.s propose des échanges européens d’artistes visuel.le.s avec le Schafhof, forum européen d’art de la Haute Bavière, situé à Freising, en Allemagne. L’invitation s’accompagne d’une présentation des recherches menées

Dans ses projets, Anna Pascó Boltà travaille avec des écosystèmes de bactéries et d’autres micro-organismes en relation avec les conditions environnementales pour examiner de près les liens entre les phénomènes à micro-échelle et comprendre les systèmes complexes à macro-échelle.

En s’aidant des nouvelles technologies, Anna Pascó Boltà conçoit des sculptures évolutives ou en devenir, à partir de bactéries, un univers invisible prélevé et rendu à la nature. Elle invite le.la spectateur.trice à être en symbiose. Dans le cadre de sa résidence, elle a travaillé à partir de l’écosystème de la Loire et de son environnement.

Elle présente l’installation et la performance « Let’s Symbiose and Be With », une série de lettres d’amour adressées et transmises par les bactéries du câble électro-actif, de sorte que le signal audio du microphone est conduit à travers les bactéries jusqu’à ce qu’il atteigne les haut-parleurs. Ce travail est le résultat d’une collaboration avec le scientifique Robin Bonné du département d’électromicrobiologie de l’université d’Aarhus (Danemark) et le groupe de recherche X-Lab de l’université de Hasselt (Belgique).

Anna Pascó Boltà est originaire de Barcelone et est basée à Munich, est diplômée de l’Université et l’académie des beaux-arts de Barcelone et de Munick. Elle est lauréate de plusieurs bourses en Allemagne et a bénéficié de plusieurs programmes de résidences à l’international afin de présenter cette pensée qu’elle crée du vivant qui nous est proche.

Le collectif d’artistes plasticiens la mire, basé à Orléans, développe depuis plus de quinze ans des programmes internationaux de recherche et de travail sous le titre A Roof above your Head, qui s’adresse principalement aux artistes de la région Centre-Val de Loire. La mire organise également des expositions personnelles et met en place une série d’expositions collectives sous le thème Retour amont avec la participation des partenaires des programmes de résidence internationaux.

La mire reçoit le soutien de la DRAC et la Région Centre-Val de Loire, la Ville d’Orléans.

With the kindly support of DRAC and Region Centre–Val de Loire, City of Orléans.

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

