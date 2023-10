Anna Pasco – Exposition du 6 au 23 novembre Le 108 Orléans, 6 novembre 2023, Orléans.

Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern à Freising.

Dans ses projets, Anna Pasco travaille avec des écosystèmes de bactéries, de champignons et d’autres micro-organismes en relation avec les conditions environnementales pour examiner de près les liens entre les phénomènes à micro-échelle et comprendre les systèmes complexes à macro-échelle.

https://www.instagram.com/apascobolta/

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-06T19:00:00+01:00 – 2023-11-06T22:00:00+01:00

2023-11-23T19:00:00+01:00 – 2023-11-23T22:00:00+01:00

gratuit

