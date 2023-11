Universités d’Automne de l’Interhack à la Labomedia Le 108 Orléans, 2 novembre 2023, Orléans.

Du 2 au 5 novembre 2023 : Universités d’Automne de l’Interhack à la Labomedia

Ces universités d’Automne sont imaginées comme un moment d’échange, de partage, de création, de détournement, d’éducation populaire, de fête sous la forme d’ateliers, de tables rondes, de conférences, de démonstrations, de concerts, de projections, d’installations.

Elles sont fabriquées par et pour vous, ouvertes à toutes et tous, le programme se crée au gré des propositions que vous êtes invité-es à faire, en laissant place à des interventions et moments informels.

Le programme en lien ci-dessus regroupe donc des propositions émant de personnes impliquées dans plusieurs hackerspaces en France.

Les thèmes abordés sont potentiellement très ouverts, du « numérique » actuel aux techniques ancestrales, du bricolage au braconnage, du semi-conducteurs aux collectifs humains, de la biopolitique à la débrouille créative, des octets aux fluides corporels, des bactéries au carbone, …

… globalement tout ce qui peut contribuer à implémenter des futurs plus allègres et vivables au regard des questions sociales, environnementales, technologiques.

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-02T15:00:00+01:00 – 2023-11-02T23:59:00+01:00

2023-11-05T14:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

art numérique hacking

Rachelle @ la Labomedia