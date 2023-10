ROOM 7 – le saloon Le 108 Orléans, 28 octobre 2023, Orléans.

ROOM 7 – le saloon Samedi 28 octobre, 19h00 Le 108 3€ en prévente et 5€ sur place

⚪ LE ROOM 7 ⚪

Le chiffre 7 est spécial pour nous, ça annonce une soirée de gros rap français de toutes générations. Du old school à la new wave, tout est très bien interprété, on va avoir beaucoup de morceaux, beaucoup d’influences diverses.

Une soirée riche qui se présente comme la soirée de fin octobre à ne pas louper.

Comme d’habitude, 3 entités artistiques vont prendre le contrôle de la scène ce 28 octobre, au 108 rue de bourgogne, vous connaissez le rendez-vous. Des pré-ventes seront mis en place dans les prochains jours, préparez vous bien

Pour finir la soirée, le traditionnel Open Mic pour montrer ce que vous êtes capables de faire, venez tenter votre chance sur la scène

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

