Stage théâtre enfants & ados 10-14 ans Le 108 Orléans, 23 octobre 2023, Orléans.

Stage théâtre enfants & ados 10-14 ans 23 – 27 octobre Le 108 130 € la semaine + 20€ adhésion

Stage « multi théâtre »

Stage printemps : lundi 23 au vendredi 27 octobre 2023

Dans un esprit ludique et pour leur plaisir, les enfants découvriront différentes techniques et styles de théâtre avec cinq artistes sur la semaine.

… Improvisations, approche du texte, jeu burlesque, exercice corporel, jeu clownesque, présence, émotions, danse …

Les artistes interviennent par demi-journée, les enfants & ados pratiquent des activités différentes le matin et l’après midi.

Nombre de participants limité à 16.

De 9h à 17h du lundi au vendredi, avec un temps de pause repas (prévoir le pique-nique).

Consultez notre site pour plus d’infos et vous inscrire :

https://www.fabrikapulsion.fr/ateliers/theatre-enfants-ados/stages-enfants-ados-10-14-ans/

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « atelierfabrika@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238771118 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fabrikapulsion.fr/ateliers/theatre-enfants-ados/stages-enfants-ados-10-14-ans/ »}] [{« link »: « https://www.fabrikapulsion.fr/ateliers/theatre-enfants-ados/stages-enfants-ados-10-14-ans/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-23T09:00:00+02:00 – 2023-10-23T17:00:00+02:00

2023-10-27T09:00:00+02:00 – 2023-10-27T17:00:00+02:00

théâtre atelier