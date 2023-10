Anna Pasco – rencontre avec l’artiste Le 108 Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Anna Pasco – rencontre avec l’artiste Le 108 Orléans, 19 octobre 2023, Orléans. Anna Pasco – rencontre avec l’artiste Jeudi 19 octobre, 19h00 Le 108 Anna Pasco entame sa résidence d’un mois au 108, lieu interdisciplinaire, du 13 Octobre au 13 novembre 2023, suivie d’une présentation de ses recherches au BOL, sur une dizaine de jour également situé au 108. Le collectif La mire organise la venue en résidence de l’artiste Anna Pasco dans le cadre de son partenariat du programme européen d’échanges et de résidences d’artistes visuel.le.s FOCUS avec le centre européen d’art de la Haute Bavière le Schafhof – Europäisches Künstlerhaus Oberbayern à Freising. Dans ses projets, Anna Pasco travaille avec des écosystèmes de bactéries, de champignons et d’autres micro-organismes en relation avec les conditions environnementales pour examiner de près les liens entre les phénomènes à micro-échelle et comprendre les systèmes complexes à macro-échelle. Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-19T19:00:00+02:00 – 2023-10-19T21:00:00+02:00

gratuit

