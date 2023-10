Projection courts métrages confinés Le 108 Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Projection courts métrages confinés Jeudi 19 octobre, 19h00 Le 108 Delphinarium de Simon Leclère, 32 min

Delphine, comédienne de 48 ans, est de retour pour quelques jours dans la maison qui l’a vue grandir, en périphérie d’Orléans. Sa dernière visite remonte à plusieurs années. Depuis, sa mère est décédée et son père a été placé en maison de retraite, laissant les lieux vides d’occupants mais encombrés, de meubles, de bibelots, de souvenirs.

Peu à peu, Delphine reprend possession de la maison. Et la maison reprend possession de Delphine. L’Assurance de Sengthe Vanh Bouapha, 20 min

Après avoir signé le renouvellement de son contrat d’assurance, Delphine se voit contrainte de séjourner à l’agence pour faire des examens complémentaires. Durant cette période, dans un bureau aménagé en espace de vie, elle découvre avec effroi comment l’agence applique de façon absurde les différentes clauses de ses contrats. La Mort Désordre de David Da Costa, 20 min

En pleine crise sanitaire, tous les théâtres sont fermés et l’activité est au point mort. Alphonse, comédien de 60 ans, peine à obtenir ses derniers trimestres de cotisation avant son départ à la retraite.

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

