Orléans Résidence d’écriture sur le Huis Clos Le 108 Orléans, 18 octobre 2023, Orléans. Résidence d’écriture sur le Huis Clos 18 – 20 octobre Le 108 Les Lauréats 2023 de la résidence d’écriture sur le Huis Clos : Jennifer Fanjeaux avec le projet « De La Politique ».

Arianella Incognita et Arnaud Hémery avec le projet « L’Escale ».

Nicolas Matuszewski avec le projet « Le Brouillard ».

Juliette Ihler-Meyer avec le projet « Palmivore ».

Baptiste Martin-Bonnaire avec le projet « Poenitentia ».

Elodie Beaumont avec le projet « Vert de Mer ». Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T09:30:00+02:00 – 2023-10-18T20:30:00+02:00

