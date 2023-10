– Eveil musical parent/enfant – Le 108 Orléans, 11 octobre 2023, Orléans.

– Eveil musical parent/enfant – 11 octobre – 1 novembre, les mercredis Le 108 120 euros l’année – cours d’essai gratuit

Tamia Ramos, chanteuse et percussionniste, vous propose un atelier d’éveil à la musique pour les enfants jusqu’à 4 ans. Un temps de partage pour faire naître et grandir une complicité musicale entre les parents et leur tout-petit.

( Une session destinée aux assistantes maternelles est régulièrement proposée de 10h à 10h30, n’hésitez pas à vous renseigner )

La jeune artiste franco-brésilienne Tamia Ramos a grandi à Orléans dans une famille de musiciens virtuoses et mélomanes éclairés.Habitée depuis son enfance par la samba, le choro, la bossa nova et la batucada, cette artiste sans frontière aime transmettre et partager ses compétences musicales à travers des ateliers ouverts à tous.

