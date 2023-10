Reporting from darkness – (Qaranliqdan reportaj) d’Elvin Adigozel Le 108 Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Reporting from darkness – (Qaranliqdan reportaj) d’Elvin Adigozel Le 108 Orléans, 10 octobre 2023, Orléans. Reporting from darkness – (Qaranliqdan reportaj) d’Elvin Adigozel Mardi 10 octobre, 20h00 Le 108 Azerbaïdjan, France ◊ 2018 ◊ 66 min ◊ Couleur et N&B ◊ Tout commence par un rêve prémonitoire. Karim, correspondant pour une région Sud de l’Azerbaïdjan au sein d’un quotidien national, se retrouve pris dans un traquenard fait de corruption et de censure dans le milieu de la presse. Essayant tant bien que mal d’échapper à ce piège et de sauver sa carrière grâce à un arrangement, il est hanté par des visions nocturnes qui évoquent les conséquences des actes de ses collègues. Si les éléments du thriller psychologique sont présents, les indices de l’enquête restent, eux, à la charge du spectateur. Ici, on ne verra nulle arme, le film repose sur une tension constante dans les rapports de force, sur la menace et le double jeu face au pouvoir. Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

