Orléans Polysonik fait son show ! Le 108 Orléans, 7 octobre 2023, Orléans. Polysonik fait son show ! Samedi 7 octobre, 14h00 Le 108 14h – 17h SPEED MEETING En coopération avec la Fraca-Ma Vous êtes musicien•ne•s et vous souhaitez avoir des conseils sur la filière des musiques actuelles ? Pas loin de 8 professionnel•le•s des musiques actuelles (programmateur•ice, chargé•e de communication, développeur•euse d’artistes, responsable de label, responsable de centre de formation dans les musiques actuelles…) se mobilisent pour répondre à vos questions ! Amateur•ice•s ou en voie de professionnalisation, vous pourrez bénéficier d’un entretien individuel d’une vingtaine de minutes pour faire le point sur votre activité ! Les inscriptions se feront directement sur place. 17h – 20h PORTES OUVERTES DANS LES STUDIOS L’équipe des studios se fera un plaisir de vous faire une visite commentée des 500m2 dédiés à la pratique des musiques actuelles avec 4 studios de répétition et 2 studios dédiés à la MAO et à la production de maquette. 19H CONCERTS LILOW – Afro Pop / RnB À 21 ans, Lilow nous fait voyager à travers son univers personnel, passant par des rythmiques dansantes, mélangeant pop, dancehall et afrobeat. CABOT CABOT – Rock CABOT CABOT te prend par l’oreille pour te gueuler des folles histoires sur une musique à la fois nerveuse et délicate. Les muselières sont enlevées, y’a plus qu’à laisser aboyer la meute ! SOMA EXE – Pop Cloud Catchy Soma Exe sert une musique singulière mêlant textes sombres, mélodies « catchy » parfois auto-tunées et instrus qui puisent dans la pop, le cloud rap ou la variété française. GOLGOT VR – One man garage band Si les groovebox, boîtes à rythmes et synthétiseurs occupent la plupart du temps qu’il passe dans son laboratoire sonore, sur scène, c’est Fender Jaguar en main et accompagné de son sampleur que Golgot VR nous fait entrer dans sa bulle. DJ VIVI – DJ set Célèbre voix du 88.3 Orléanais, Dj Vivi (pour Viviane) est l’une des oreilles aiguisées de Radio Campus Orléans. Dj set mêlant électro/afro/rock pour terminer la soirée à poncer les semelles de ses plus belles baskets. https://www.facebook.com/polysonik45/ Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« link »: « https://www.facebook.com/polysonik45/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

