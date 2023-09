Réinventer son monde Le 108 Orléans, 22 septembre 2023, Orléans.

Réinventer son monde 22 – 29 septembre Le 108 Entrée prix libre

Dans le contexte actuel d’urgence écologique et de révolution féministe ainsi que de leur récupération fascisante, cet événement accessible à tous·tes a pour intention de proposer un espace-temps bienveillant et foisonnant d’expression, de rencontre et de fête.

Nous sommes animé·es par les stratégies féministes intersectionnelles d’abolition des mécanismes de domination que sont le capitalisme et le patriarcat. Nous souhaitons aussi à travers cet événement mettre en valeur les luttes trans/queers et ce qu’elles nous ont apporté, inviter à se rassembler et découvrir les outils pour penser le monde horizontalement. Un monde où connaissances, savoirs-faire et imaginaires font émerger de nouvelles façons de faire. Que celles-ci s’installent ensuite durablement dans nos modes de vie.

A travers une programmation pluridisciplinaire, Réinventer son Monde cherche à détricoter nos à-priori comme nos cloisonnements. En faisant intervenir des personnes selon leur domaine de compétence respectif, le but est d’apporter des clés de compréhension permettant de faire des choix informés pour tisser une société juste et respectueuse de son environnement.

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire

