Orléans Atelier théâtre « espace public » Le 108 Orléans, 14 septembre 2023, Orléans. Atelier théâtre « espace public » Jeudi 14 septembre, 18h25, 20h35 Le 108 Inscription sur notre site internet : Plein tarif 355€ l’année & tarif réduit 315€ (-5% si inscrit avant le 25 août) + 20€ adhésion asso Atelier annuel Le jeudi de 18h25 à 20h25 ou 20h35 à 22h35 (2 groupes – hors vacances scolaires) Nous vous proposons de découvrir ou d’approfondir la pratique du jeu théâtral dans une dynamique burlesque. Nous nous appuierons sur la construction du personnage, l’improvisation, l’interprétation du texte. Nous donnons une grande liberté de création au groupe dans la construction du spectacle de fin de saison. Olivier Deweer, comédien, vous invitera également à vous échapper de la salle pour pratiquer le jeu dans l’espace public et découvrir les spécificités du « théâtre de rue ». Lors de certains ateliers et du spectacle. Artiste intervenant : Olivier Deweer, comédien, vous invitera également à vous échapper de la salle pour pratiquer le jeu dans l’espace public et découvrir les spécificités du « théâtre de rue ». Nombre limité à 15 – adultes à partir de 16 ans Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « atelierfabrika@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fabrikapulsion.fr/ateliers/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

