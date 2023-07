Atelier théâtre Le 108 Orléans, 13 septembre 2023, Orléans.

Atelier théâtre Mercredi 13 septembre, 20h30 Le 108 Inscription sur notre site internet : Plein tarif 355€ l’année & tarif réduit 315€ (-5% si inscrit avant le 25 août) + 20€ adhésion asso

Atelier annuel

Le mercredi de 20h30 à 22h30

(2 groupes – hors vacances scolaires)

Nous vous proposons de découvrir ou d’approfondir la pratique du théâtre à travers l’improvisation, le travail de texte théâtral.

Maxence Thireau, comédien, vous invite à jouer sans limite.

Nombre limité à 16 – adultes à partir de 16 ans

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « atelierfabrika@free.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0238771118 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fabrikapulsion.fr/ateliers/ »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T20:30:00+02:00 – 2023-09-13T22:30:00+02:00

théâtre atelier

Fabrika Pulsion