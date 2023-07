Atelier théâtre ados 13-17 ans Le 108 Orléans, 13 septembre 2023, Orléans.

Atelier théâtre ados 13-17 ans Mercredi 13 septembre, 16h49, 18h30 Le 108 Inscription sur notre site internet : 250€ l’année (-5% si inscrit avant le 25 août = 238€) + 20€ adhésion asso

Atelier annuel

Le mercredi de 16h50 à 18h20 ou 18h30 à 20h00

(2 groupes – hors vacances scolaires)

Groupe 16h50 à 18h20 : Nous entrons dans le théâtre en proposant des jeux ludiques et dynamiques. Exercices corporels, improvisations et travail du texte. Nous donnons une grande part à l’imaginaire et la soif de création propre à chaque comédien·ne. Ici, le groupe devient un être à part entière. Cohésion, équipe, ensemble sont des mots clefs dans cet atelier.

Groupe 18h30 à 20h : Nous explorerons le théâtre au travers, des émotions, des éléments, des masques, des personnages; etc, pour créer une forme théâtrale, en nous inspirant de styles qui seront propre au groupe. Durant l’année, nous voyagerons au travers de différentes façons de bouger. Nous nous appuierons sur l’observation de ce qui nous entoure pour comprendre comment le Théâtre bouge.

Artistes intervenant.es :

16h50, Ana Elle, comédienne, a à cœur de faire découvrir des auteur.e.s à ses élèves. Elle vous fait appréhender les pièces qu’elle monte comme une grande traversée, un grand voyage. Ensemble.

18h30, Maxence Thireau, comédien, s’appuie sur une méthode basée sur le mouvement issue de la pédagogie de l’école Jacques Lecoq, dans laquelle il a été formé. Adaptée pour le groupe ados, cette approche s’ajuste à chaque individu et offre une nouvelle dynamique théâtrale.

Nombre d’ados limité à 15 par groupe

Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « atelierfabrika@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fabrikapulsion.fr/ateliers/ »}]

Fabrika Pulsion