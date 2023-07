Atelier théâtre enfant 6-8 ans Le 108 Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans Atelier théâtre enfant 6-8 ans Le 108 Orléans, 13 septembre 2023, Orléans. Atelier théâtre enfant 6-8 ans Mercredi 13 septembre, 13h45 Le 108 Inscription sur notre site internet : 210€ l’année (-5% si inscrit avant le 25 août = 200€) + 20€ adhésion asso Atelier annuel Le mercredi de 13h45 à 15h00 (hors vacances scolaires) Nous vous invitons à une découverte en douceur du théâtre, à base de jeux corporels, d’improvisations et d’histoires créées et jouées ensemble. Artiste intervenante : Juliette Stocker, comédienne, propose une approche ludique du théâtre pour les plus jeunes débutant·es ou non. Nombre d’enfants limité à 12 – groupe d’enfants entrants en CP, CE1 & CE2 Le 108 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « atelierfabrika@free.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.fabrikapulsion.fr/ateliers/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-13T13:45:00+02:00 – 2023-09-13T15:00:00+02:00

2023-09-13T13:45:00+02:00 – 2023-09-13T15:00:00+02:00 théâtre atelier Fabrika Pulsion Détails Catégories d’Évènement: Loiret, Orléans Autres Lieu Le 108 Adresse 108 rue de Bourgogne 45000 orleans Ville Orléans Departement Loiret Age min 6 Age max 8 Lieu Ville Le 108 Orléans

Le 108 Orléans Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/orleans/